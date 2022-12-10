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Bursa'da silahlı saldırı sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bursa'da hobi bahçesine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Giriş: 10.12.2022 - 01:47 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da silahlı saldırı sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Güncel Haberler
AA

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde bulunan Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi yakınındaki hobi bahçelerinde sohbet eden Ertan Şahbaz, Ercan Bayram ve Deniz Kiraz'ın yanına gelen Furkan G, bu kişilere tabancayla ateş etti.

AA'nın haberine göre, Şahbaz ve Bayram olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Kiraz ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cesetler, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırı sonrasında aracıyla kaçan Furkan G’yi Yalova'da yakaladı.

Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.

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