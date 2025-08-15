Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde amcasının oğlu tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti
Narlıca Mahallesi'nde, Seyfi Baylar (75) ile arasında husumet bulunduğu iddia edilen amcasının oğlu A.B. (52) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine A.B, Seyfi Baylar'a tüfekle ateş etti.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Seyfi Baylar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
A.B, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
