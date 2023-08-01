Bursa'da silahlı kavga: 1 yaralı

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İntizam Mahallesi 3. Tabak Sokak'ta Y.E. ile A.H. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.H, yanında bulunan av tüfeğiyle ateş ederek Y.E'yi yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Y.E, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarşı ve mahalle bekçileri tarafından olay yerinde yakalanan A.H. ise gözaltına alınarak emniyette götürüldü.