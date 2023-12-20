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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da silahla vurulan kişi öldü

        Bursa'da silahla vurulan kişi öldü

        Bursa'da sokak ortasında silahla vurulan kişi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 05:14 Güncelleme: 20.12.2023 - 05:14
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        Bursa'da silahla vurulan kişi öldü
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        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, silahla vurulan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Soğanlı Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde silah sesleri duyan ve yaralanan bir kişinin yerde yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. AA'nın haberine göre, üzerinden kimlik çıkmayan şahıs, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması ve ölen kişinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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