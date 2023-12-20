Bursa'da silahla vurulan kişi öldü

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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, silahla vurulan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Soğanlı Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde silah sesleri duyan ve yaralanan bir kişinin yerde yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. AA'nın haberine göre, üzerinden kimlik çıkmayan şahıs, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması ve ölen kişinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.