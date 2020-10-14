Bursa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 11 kişi yakalandı - BURSA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin ruhsatsız silah ticareti yaptıklarını belirledi.Bunun üzerine harekete geçen ekipler, ilçedeki bazı adreslere Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlilerinin de desteğiyle operasyon başlattı.Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."