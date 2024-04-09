Bursa'da seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın: 16 yolcu dumandan etkilendi
Bursa'da, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun İzmir istikametinde seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Alevlerin bir anda sardığı otobüs kısa sürede küle dönerken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 16 yolcu, çevredeki hastanelere sevk edildi
Bursa'da otoyolda seyreden yolcu otobüsünde yangın çıktı.
İstanbul-İzmir otoyolunda Kocaeli'den Bergama'ya hareket eden Mürsel Duran yönetimindeki yolcu otobüsü, Orhangazi Tüneli girişinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
AA'nın haberine göre; kısa sürede alevler tüm otobüsü sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın söndürüldü.
16 YOLCU DUMANDAN ETKİLENDİ
Yangının ardından 39 yolcu kısa sürede tahliye edildi. Dumanlardan etkilenen 16 yolcuya, 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Çevredeki hastanelere sevk edilen 16 yolcunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Yolcu otobüsünün yanması sonucu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan İstanbul-İzmir Otoyolu'nun İzmir istikameti, otobüsün kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.