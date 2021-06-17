Lastiği patlayan otobüste korkutan yangın

AA

Alınan bilgiye göre, Engin Yakış idaresindeki İstanbul'dan Marmaris'e giden 35 PK 138 plakalı yolcu otobüsünün, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi tüneli çıkışında arka tekerleği patladı.

Bu sırada tekerlek kısmında dumanlar yükselen otobüs yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü, içerisinde 25 yolcu, 2 şoför ve 1 muavinin bulunduğu otobüsü yol kenarına çekerek yolcuların araçtan inmesini sağladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otobüsün tamamını saran alevlere müdahale etti. AA'nın haberine göre; ekiplerin çalışmasının ardından yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.