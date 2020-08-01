Olay, 25 Eylül 2018'de, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Kütahya'nın Domaniç ilçesinden Bursa'ya gelen Ümit Varol, bir süredir birlikte olduğu Şengül Vatansever ile iddiaya göre kendisinden ayrılmak isteyince otomobilde tartışmaya başladı. Varol, Vatansever'in üzerine benzin döküp, ateşe verdi ardından kadını yola attı. Kendisi de yaralanan Varol, otomobiliyle kaçtı. Olay anı ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Şengül Vatansever hastaneye kaldırıldı. Olaydan kısa süre sonra yakalanan Ümit Varol da hastaneye kaldırıldı. İstanbul'a sevk edilen yaralılardan Şengül Vatansever, olaydan 2 gün sonra hayatını kaybetti.
Ümit Varol ise tedavisinin ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
YEREL MAHKEME 'MÜEBBET HAPİS' CEZASI VERDİ
Tutuklu sanık Ümit Varol, Bursa 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında "Keşke bu olay yaşanmasaydı, üzgünüm. Olaydan bir hafta önce Şengül ile sarmaş dolaş videolarımız vardı. Üç ay önceki mesaja bakarak cinayeti tasarladığım söyleniyor, tasarlayarak öldürmedim. Ben onu olay günü hastaneye götürmek istemiştim, arabadan atlamak istedi o yüzden durdum ve hastaneye götüremedim" diyerek kendisini savundu.
Mahkeme heyeti sanığa 'tasarlayarak, canavarca hisle adam öldürmek' suçundan 'iyi hal' uygulayarak, müebbet hapis cezası verdi.
İYİ HAL KALDIRILDI, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALDI
Yerel mahkemenin verdiği kararın ardından, ?Şengül Vatansever'in yakınlarının avukatı Koray Ağdaş tarafından Bursa Bölge Mahkemesi'ne itirazda bulunuldu.
Bunun üzerine yeniden Bursa Bölge 1'inci Ceza Dairesi'nde görülen davaya, tutuklu sanık Ümit Varol, kaldığı cezaevinden SEGBİS'le katıldı. Duruşmada, taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmada söz alan Varol, eski savunmalarını tekrarlarken, Şengül Vatansever'i tasarlayarak öldürmediğini söyledi.
Mahkeme heyeti, Ümit Varol'un üzerine atılı canavarca hisle kasten adam öldürmek suçunu işlemiş olduğu yönünde tanık beyanları, adli raporlar ile toplanan diğer delilleri dikkate alarak, avukat Koray Ağdaş'ın 'iyi hal' indirim uygulanmaması talebini kabul etti ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi.
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