Bursa'da servis minibüsü inşaat alanına düştü: 5 yaralı

Balıkpazarı Mahallesi Armutlu yolunda Hasan Bilgin idaresindeki 16 S 7162 plakalı servis minibüsü, birkaç metre yükseklikten üst geçit inşaat alanına düştü.

Kazada araçtaki 5 kişi yaralandı. AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerince minibüsten çıkarılarak Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.