Servis aracı ile özel halk otobüsü çarpıştı: 2 yaralı

AA'nın haberine göre; kazada yolcu bulunmayan araçların sürücüleri araçlarda sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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