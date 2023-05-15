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Bursa'da servis aracı ile özel halk otobüsü çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'da servis aracı ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada, her iki aracın sürücüsü yaralandı. Otobüs ve servis aracında yolcu bulunmaması, olası bir facianın önüne geçti

Giriş: 15.05.2023 - 08:12 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da servis aracı ile özel halk otobüsü çarpıştı: 2 yaralı
Servis aracı ile özel halk otobüsü çarpıştı: 2 yaralı
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AA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde servis aracı ile özel halk otobüsünün çarpıştığı kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

İsmail Hakkı T. idaresindeki servis otobüsü, Küçükbalıklı Mahallesi İnönü Caddesi'nde Hasan B. yönetimindeki özel halk otobüsüyle çarpıştı.

KAZANIN ŞİDDETİYLE TAMİR DÜKKANINA GİRDİ

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan özel halk otobüsü, yol kenarındaki lastik tamir dükkanına girdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

AA'nın haberine göre; kazada yolcu bulunmayan araçların sürücüleri araçlarda sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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