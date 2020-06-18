Bursa'da selde sürüklenen kadını çevredeki bir iş yerinin çalışanı kurtardı

Kentte öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak, Osmangazi ilçesinde özellikle Kapalı Çarşı ve Tarihi Hanlar Bölgesi civarında etkili oldu.
Yağış sırasında bir kadın, Tahtakale Mahallesi Veziri Caddesi'nde sel sularına kapılarak sürüklenmeye başladı.
Emine Kahvecioğlu olduğu öğrenilen kadını kurtarmak için çevredekiler büyük çaba gösterdi. Yapı malzemeleri satılan bir iş yerinde çalışan Sinan Yılmaz, kadını suların arasından alıp kaldırıma çıkardı.
Başı, kolları ve bacaklarında yaralar oluşan Kahvecioğlu, sağlık ekiplerince çevredeki bir hastaneye götürüldü.
Sağlık durumu iyi olan kadının sel sularına kapılması, çevredeki bir süthanede çalışan Mehmet Tarla tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
- "Tam önümden geçerken suyun içine atladım."
Sinan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokaktan aşağı doğru bir kadının sel sularında sürüklendiğini gördüklerini söyledi.
Yılmaz, "Kadıncağızı sel suları önüne katıp sağa sola çarparak götürüyordu. Birkaç arkadaş kurtarmaya çalıştı. Tam önümden geçerken suyun içine atladım, kenara çektim." dedi.
Ambulansla gelen ekibin gerekli müdahaleyi yaptığını belirten Yılmaz, kadının başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yara aldığını gördüklerini kaydetti.
,Sinan Balcıkoca
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