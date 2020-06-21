Bursa’nın Kestel ilçesinde sel suları bir köyde hayatı felç etti. 24 yaşındaki engelli kız sel sularında evinden dışarı çıkamayarak hayatını kaybetti. Köyü yerle bir eden sel suları sebebiyle onlarca ev ve binlerce dönüm ekili alan sular altında kalırken, azgın sular çok sayıda araç, traktör ve römorku sürükledi.
130 haneli Dudaklı köyü akşam saatlerinde felaketi yaşadı. Sağanak yağış sele dönüştü. Çınarcık olarak bilinen dağ yöresinden gelen kaya parçalarıyla gelen sel suları köyde hayatı durma noktasına getirdi.
5 KİŞİ KAYIP
Son dakika haberine göre, Kestel ilçesinde 5 kişinin sel sularına kapılıp kaybolduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Köyün üst kısmındaki bir evde kalan 24 yaşındaki engelli Kader Akbaba sel sularından dışarı çıkamayarak hayatını kaybetti. Yakınları gözyaşlarına boğulurken, sel sularıyla sürüklenen babası Recep Akbaba ise köy meydanında kurtarıldı.
Köydeki onlarca otomobil, traktör, kamyonet ve römork da sel sularından nasibini aldı. Azgın sular yukarıdan aşağıya çok sayıda aracı sürüklerken, araçlar kullanılamaz hale geldi.
Olay yerine AFAD, Jandarma. Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ve AKUT ekipleri gelerek müdahale etti.
İş makineleri de köye sevk edildi. Sel suları çok sayıda evin duvarını da yıktı. Büyük kaya parçaları ise çok sayıda evin içine doldu. Elektrikli aletlerin tamamı ise kullanılamaz hale geldi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat da inceleme yapmak üzere köye gelirken, köyde temizlik çalışmasının başlatıldığı öğrenildi.
Ankara yolunda da trafikte sel suları sebebiyle aksamalar yaşandı. Ayrıca Uludağ’dan gelen azgın sel suları Gölbaşı’nda köprüleri yıktı.
Öte yandan şeftali, armut, ayva, kiraz ağaçlarının dikili olduğu, marul, çilek, maydanoz ve çeşitli sebzelerin ekili olduğu binlerce dönüm de sular altında kaldı.
51 yaşındaki köy sakini İsmail Sağdıç, "Ömrü hayatımda ilk kez böyle bir felaket gördüm. Evleri yıktı geçti. Maalesef bir kaybımız var. Bütün ekili alanlar sular altında. Cumhurbaşkanlığı'ndan Tarım Bakanlığı'ndan yardım bekliyoruz" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!