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        Haberler Gündem Bursa'da saman balyaları yandı - Güncel haberler

        Bursa'da saman balyaları yandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki bir çiftlikte saman balyalarının tutuşmasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 19:30 Güncelleme: 09.08.2024 - 19:30
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        Bursa'da saman balyaları yandı
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        Muradiye Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinin bahçesindeki saman balyaları henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında çok sayıda saman balyası küle döndü.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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