Bursa'da sahte içkiden 3'üncü ölüm!

DHA

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlenip hastaneye kaldırılan Şakir Çelik (56) ve Erol Oktay'ın (56) ardından bir kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

DHA'da yer alan habere göre hastanede tedavi görenlerin sayısının ise 11'e yükseldiği öğrenildi. 4 kişinin durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.