Bursa'da trafik kazası: 2 yaralı

Bursa'da sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kükürtlü Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde Muhammet Yedikardeş yönetimindeki 16 RY 001 plakalı otomobil, sağanağın kayganlaştırdığı yolda aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi.

Bu sırada arkasından gelen Mustafa Kurt idaresindeki 16 AVN 751 plakalı otomobil, devrilen araca çarptı.

Kazada, sürücülerden Yedikardeş ile diğer otomobilde bulunan Emine Kurt, yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.