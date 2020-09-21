Bursa'da rögar kapağı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi 16. Sokak'tan geçen hurda ve karton toplayıcısı, yol kenarındaki demir rögar kapağını fark ederek durdu.

İlk denemesinde kapağı çıkaramayan kişi, daha sonra eline aldığı aletle tekrar hamle yaptı. Bu kez söktüğü kapağı aracına koyan kişi, bölgeden uzaklaştı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen zanlının yakalanması amacıyla İnegöl Emniyet Müdürlüğünce başlatılan çalışma sürüyor.