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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da restoran alevlere teslim oldu | Son dakika haberleri

        Bursa'da restoran alevlere teslim oldu

        Bursa Kestel'de bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Şans eseri kapalıyken çıkan yangında küle dönen restoran, kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 01:29 Güncelleme: 13.02.2025 - 01:35
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        Bursa'da restoran yangını
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        Kestel ilçesi Saitabat Mahallesi Ardiye Caddesi'ndeki bir restoranda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldıktan sonra söndürdü.

        Yangın, şans eseri işletme kapalıyken çıktı. Küle dönen restoran, tamamen kullanılamaz hale geldi.

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        #Bursa
        #Kestel
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