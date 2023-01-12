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Bursa'da polisten kaçan otomobil kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı

Bursa'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil, 5 kilometrelik kovalamaca sonunda park halindeki minibüse çarptı. Feci kazada otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Giriş: 12.01.2023 - 06:39 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da polisten kaçan otomobil kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
Polisten kaçan otomobil kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
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AA

Bursa'da, polisten kaçarken park halindeki minibüse çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; Osmangazi ilçesi Gençosman Kavşağı'ndaki uygulama noktasına, otomobille gelen sürücü T.A, "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başlayınca polis ekiplerince takibi alındı.

5 KİLOMETRELİK KOVALAMACA KAZA İLE BİTTİ

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Kent merkezinde yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonrası Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi Eğitim Caddesi'ne ulaşan otomobil, park halindeki minibüse çarptı.

AA'nın haberine göre; Kazada, otomobilde sıkışan sürücü T.A, E.K, O.T, H.Y. ve Ertan Kara (28) yaralandı. Bu kişiler, olay yerine çağrılan itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkartıldı.

Sağlık ekipleri, durumu ağır olan Kara'ya kurtarma çalışmaları sırasında hem araçta hem de çıkartıldıktan sonra kalp masajı yaptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Yaralılar daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çekirge Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye sevk edildi. Ertan Kara, özel hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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