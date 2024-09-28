Bursa'da palet fabrikasında yangın
Bursa Osmangazi'deki bir palet fabrikasında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrikada büyük çaplı hasar oluştu
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.
RÜZGARIN ETKİSİYLE KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
DHA'nın haberine göre; yangın, saat 02.00 sıralarında Altınova Mahallesi, Uysal Sokak'ta bulunan palet fabrikasında çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine iş yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BÜYÜK ÇAPLI MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alevlere kısa sürede müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, işyerinde büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için araştırma başlatıldı.