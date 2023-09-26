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        Haberler Gündem Bursa'da otoparkta silahla vurulan kişi öldü - Güncel haberler

        Bursa'da otoparkta silahla vurulan kişi öldü

        Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki otoparkta silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 00:50 Güncelleme: 26.09.2023 - 00:50
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        Otoparkta silahla vurulan kişi öldü
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        Restoran sahibi Bülent Karakuş (43), Çamlıca Mahallesi'ndeki Çamlıca Parkı'nın yanında bulunan otoparkta kimlikleri henüz tespit edilemeyen kişilerce saldırıya uğradı.

        Şüpheliler, darbettikleri Karakuş'a tabancayla ateş ederek otomobille olay yerinden kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Karakuş'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kiraladıkları aracı olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzakta terk ederek kaçan şüphelilerin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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