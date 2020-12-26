Bursa'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Orhangazi ilçesinden İznik yönüne seyreden İ.Ç. (60) yönetimindeki 19 FG 863 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Rıza Tansök (59) idaresindeki 16 FCH 76 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak ağır yaralanan Tansök, 112 Acil Servis ekiplerince götürüldüğü İznik Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü İ.Ç, gözaltına alındı.

Trafik kazası, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.