İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mesudiye Mahallesi, Şibali Yolu Sokak’ta şüphe üzerine 16 AJC 056 plakalı otomobili durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler Bizans dönemine ait olan 4 adet sikke, tarihi kapı kilidi ile 1 adet maden arama dedektörü ele geçirdi. DHA'nın haberine göre; araç emniyet otoparkına çekilirken sürücü Numan U. ile araçta bulunan Burak Y. gözaltına alındı.

Numan U.’nun emniyetteki ifadesinde Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki ormanlık alanda dedektör ile arama yaparken tarihi eserleri bulduklarını söylediği ve Bursa- Ankara karayolu İnegöl girişindeki uygulama noktasına gelmeden kırsal mahalle yollarından İnegöl'e giriş yaparak tarihi eserleri satmayı düşündükleri öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.