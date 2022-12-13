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Bursa'da otomobilde silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa Gemlik'te husumetli iki kişi arasında silahlı bıçaklı kavga çıktı. Otomobilde yaşanan olayda göğsünden bıçaklanan kişi öldü, tabancayla bacağından vurulan kişi yaralandı

Giriş: 13.12.2022 - 00:56 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da otomobilde silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
AA

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ramazan B. (38), husumetli olduğu Emre Rahman Yelseli'yi (25) yaşadığı Küçükkumla Mahallesi'nden otomobiline alarak konuşmak için Kumla Mahallesi'ne götürdü.

Burada ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan B. Yelseli'yi bıçakla göğsünden, Yelseli de Ramazan B'yi tabancayla bacağından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Yelseli'yi Gemlik Devlet Hastanesine, Ramazan B'yi ise Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı.

AA'nın haberine göre; Yelseli hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ramazan B. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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