Bursa'da feci kaza: 1 ölü

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, yola savrulan otomobil parçalarının kaldırılmasının ardından normale döndü.​​​​​​​ Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Kuas, sağlık ekiplerine teslim edildi. AA'nın haberine göre; sağlık personelinin yaptığı kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.