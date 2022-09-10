Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

Alanyurt'tan İnegöl'e seyreden K.D. idaresindeki otomobil ile Suriye uyruklu N.E'nin kullandığı şarjlı motosiklet çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü N.E. ile eşi B.E, çocukları K.E. (7) ve N.E.E. (9) yaralandı.

Ailenin 4 aylık bebeği M.E. ise kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

N.E.E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.