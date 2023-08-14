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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da otomobil ile çarpışan motosikletli 2 polis yaralandı

        Bursa'da otomobil ile çarpışan motosikletli 2 polis yaralandı

        Bursa İnegöl'de kavga ihbarına giden motosikletli polis ekibinin otomobil ile çarpıştığı kazada 2 polis memuru yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 06:19
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        Otomobil ile çarpışan motosikletli 2 polis yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kavga ihbarına giden motosikletli polis ekibi otomobille çarpıştı. Kazada devrilen motosikletten yola savrulan 2 polis memuru yaralandı.

        Kaza gece yarısı Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Bakırcı Sokak üzerinde seyir halinde olan Hüseyin A. (40) yönetimindeki otomobil, kavga ihbarına giden polis memuru Ü.B'nin (52) kullandığı Motosikletli Timler Grup Amirliği'ne ait motosikletle çarpıştı.

        DHA'nın haberine göre; kazada devrilen motosikletten yola savrulan Ü.B. ile arkasında bulunan polis memuru M.Y. (26) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine yaralı polis memurlarının meslektaşları ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından polis memurları ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan polis memurlarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #haberler
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