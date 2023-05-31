Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Bursa'da otomobil Galatasaray taraftarlarının arasına daldı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak için toplanan kalabalığın arasına dalan otomobil, 2 kişiyi yaraladı. Olay yerinden kaçan sürücü, daha sonra polis ekiplerine teslim oldu

Giriş: 31.05.2023 - 06:49 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da otomobil Galatasaray taraftarlarının arasına daldı: 2 yaralı
Otomobiliyle Galatasaray taraftarlarının arasına daldı! 2 yaralı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Bursa'da, bir otomobil Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak için toplanan kalabalığın arasına daldı. Olayda 2 kişi yaralanırken, kaçan sürücü Yusuf Y. (21) polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, İnegöl ilçesi, Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Galatasaray'ın deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından İnegöl ilçesinde yaşayan Sarı-Kırmızılı taraftarlar, sokaklara çıkarak şampiyonluklarını kutladı.

OTOMOBİLİYLE TARAFTARLARIN ARASINA DALDI

Altay Caddesi'nde de yolu araç trafiğine kapatan taraftar grubu meşale yakıp, marşlar eşliğinde şampiyonluklarını kutladı. Bu sırada Yusuf Y'nin kullandığı otomobil, kalabalığın arasında dalarak taraftarlardan Nehir Ezgi V. (20) ve Samet E. (19)'ye çarptı. Duruma öfkelenen kalabalık, sürücü Yusuf Y'yi durdurarak otomobilden indirmek için yoğun çaba sarf ederken, taraftarların arasında manevralar yapan sürücü olay yerinden hızla uzaklaştı.

2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Taraftar grubunu sakinleştiren polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

TESLİM OLDU

DHA'nın haberine göre; sürücü Yusuf Y'nin bir süre sonra polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Şampiyonluk kutlamalarında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Şampiyonluk kutlamalarında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Alkollü traktör sürücüsüne 19 bin lira ceza
Alkollü traktör sürücüsüne 19 bin lira ceza

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.