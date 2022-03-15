Bursa'da korkunç kaza! 2 ölü

Bursa'da Hicret Er'in idaresindeki 34 RK 6207 plakalı otomobil, Merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki ağaçlara çarpıp taklalar atarak yaklaşık 50 metre uçtu.

Kazada ağaçlar devrilirken otomobil ise hurdaya döndü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin kontrollerinde, sürücü Er ile yanında bulunan Serdar Demir'in (39) hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin incelemelerinin ardından cenazeler, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.