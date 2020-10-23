Bursa'da otobüs durağında bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

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Nuri Toğrul (41),Nilüfer ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi'ndeki otobüs durağında çıkan kavgada göğsünden bıçaklandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekiplerince hastaneye götürülen Toğrul, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ile Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısının E.C.Ö. olduğunu belirledi.

Ekipler, şüpheliyi ve olay sırasında yanında bulunduğu tespit edilen gece kulübü sahibi M.T. ve E.T'yi gözaltına aldı.

Polisin yaptığı araştırmada cinayetin, olaydan bir gün önce gittiği gece kulübünden, kadınları rahatsız ettiği gerekçesiyle çıkarılan Toğrul'un, iş yeri sahibi M.T'yi tüfekle bacağından yaralamasıyla bağlantılı olduğu öğrenildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.