Bursa'da oto kiralama firması sahibinin öldürüldüğü kavgayla ilgili dava sürüyor

AA

Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklardan Vural Y, Semih K. ve Emre U, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklardan bazıları ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Sanıklardan Emre U. ve Serdar K, olay nedeniyle pişman ve üzgün olduklarını dile getirdi.

Vural Y. ise olayda sadece kendisini müdafaa ettiğini, tutukluluğu nedeniyle ailesinin de mağdur olduğunu belirterek tahliyesini istedi.

Maktul Serdar Umur'un babası Bülent Umur, sanıklardan şikayetçi olduğunu ve adalete güvendiklerini ifade etti.

Olaya ilişkin görüntülerin izlendiği duruşmada, mahkeme heyeti 4 sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Geçen yıl haziran ayında, Çırpan Mahallesi Sümer Sokağı'nda faaliyet gösteren taksi durağı ile oto kiralama firmasında çalışanlar arasında tartışma çıkmış, tarafların yakınlarının da karışmasıyla kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada silahla vurulan oto kiralama firması sahibi Serdar Umur, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Tutuklanan 4 sanıktan Alican Ç'nin babası, kasım ayında oğlunu ziyaret etmek için gittiği cezaevinin önünde silahla vurularak öldürülmüştü.