Bursa'da ortağını öldüren sanıktan "Silahım kazara ateş aldı" savunması

16. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, hakkında ‘kasten adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık Yusuf D, Bursa E Tipi Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Taraf avukatları ile tutuksuz sanıklar Enver D. ve Mustafa D. ise salonda hazır bulundu.
Duruşmada savunması alınan Yusuf D, Çağdaş Yıldız ile çok samimi arkadaş olduklarını belirterek “Olay anında Çağdaş şoför koltuğunda, ben de yan tarafında otururken, benden silahımı istedi. 30 yıldır silah taşırım. Silahımı belimden çıkarıp ona uzattığım sırada aniden ateş aldı. Kazayla oldu, aramızda herhangi bir tartışma olmadı.” şeklinde konuştu.
Diğer tutuksuz sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.
Maktul Çağdaş Yıldız’ın eşi Zeynep Yıldız da şu ifadeleri kullandı:
“Eşim, Yusuf’un çağırması üzerine evine gitti. Hatta giderken ‘Bakalım ne diyecek’ dedi. Eşim ile sanık arasında tartışma yoktu, samimiyet de yoktu. Eşimi planlı olarak öldürdüğünü düşünüyorum, şikayetçiyim.”
Mahkeme heyeti, eksik evrakın tamamlanmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
- Olay
Çağdaş Yıldız (37),aralarında anlaşmazlık bulunan iş ortağı ile görüşmek için 20 Mart'ta Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi'ne gitmiş ve Yusuf D'nin otomobiline binmişti. İki ortak arasında araçta çıkan tartışma sırasında Yusuf D'nin, Yıldız'a tabancayla ateş ederek kaçtığı öne sürülmüştü.
Silah sesini duyarak evden çıkan Yusuf D'nin ağabeyi, yanına komşusunu alarak araçta bulunan yaralıyı otomobille Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürmüş ancak Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Tabancasıyla Yıldırım Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim olan katil zanlısı Yusuf D. tutuklanmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!