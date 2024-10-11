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        Haberler Gündem Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Güncel haberler

        Bursa'da ormanlık alanda yangın çıktı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 18:03 Güncelleme: 11.10.2024 - 18:03
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        Bursa'da ormanlık alanda yangın
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        Aydınpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 16 araç ve 25 personel sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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