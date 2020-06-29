Bursa'da ormanda işlenen cinayetle ilgili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

İbrahim Karakoç'un öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu sanıklar İsmail Melih Ş. (39),Mustafa A. (54) ve oğlu Semih A. (29) hakkında "tasarlayarak öldürmek"ten ağırlaştırılmış müebbet, Selda A. (48) ve Sevim K'nin (39) de "suç delillerini yok etme veya değiştirme" suçundan beşer yıl hapis cezasına çarptırılması talebiyle hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, cinayeti İsmail Melih Ş. ile planladığı öne sürülen Mustafa A'nın, Karakoç'un başına sopayla vurduğu, sanıkların bir araçla maktulü önce akaryakıt istasyonuna, daha sonra öldürüldüğü bölgeye götürdükleri belirtildi.
Sanıkların, plakasını siyah bantla "16 BB 655" şeklinde değiştirdikleri 16 BP 655 plakalı aracı, döşemelerini söküp ateşe verdikleri anlatılan iddianamede, Semih A'nın mesajlarla sanıkları yönlendirdiği ve nezarethanede babası Mustafa A'ya olayı inkar etmesi için sürekli telkinde bulunduğu tespitine yer verildi.
Ayrıca iddianamede, Mustafa A'nın ifadesinde Karakoç'a vurmadığını, araçta bulunan kanın İsmail Melih Ş'nin bıraktığı eşyadan bulaşmış olabileceğini söylediği ve iddiaları reddettiği kaydedildi. İsmail Melih Ş'nin ise Mustafa A'nın, maktulün başına sopayla vurduğu yönünde ifade verdiği bildirildi.
Tanık olarak dinlenilen döşemeci M.K. de 3 Mart'ta iki kişinin 16 BP 655 plakalı aracın döşemelerini değiştirmek istediklerini, taban halısının çok ıslak olduğunu, nedenini sorduğunda aracın kalorifer borusunun patladığını belirttiklerini anlattı.
Sanıkların yargılanmasına Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.
- Olay
Bursa'da geçen mart ayında Osmangazi ilçesine bağlı Karabalçık ile Selçukgazi mahalleleri arasındaki ormanlık alanda toprağın kazıldığını fark eden kişiler, bölgede bir erkeğe ait ceset bulmuştu. İhbar üzerine bölgeye giden polisler, cesedin bir haftadır kayıp olarak aranan İbrahim Karakoç'a (45) ait olduğunu belirlemişti.
Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen Karakoç'un telefonundaki son aramaları inceleyen ekipler, Mustafa A, İsmail Melih Ş, stajyer avukat Semih A, Selda A. ve Sevim K'yi gözaltına almıştı. Bu kişilerden Mustafa A. ve oğlu Semih A. ile İsmail Melih Ş. tutuklanmış, diğer ikisi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
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