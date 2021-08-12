Bursa'nın Harmancık ilçesinde ​​​​​​​Kepekdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Bunun üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile helikopter sevk edildi.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.