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        Haberler Gündem Güncel Bursa'da orman yangını: Alevlere havadan ve karadan müdahale | Son dakika haberleri

        Bursa'da orman yangını: Alevlere havadan ve karadan müdahale

        Bursa'nın İznik ilçesinde orman yangını çıktı. Dumanın ilçe merkezinden de görüldüğü yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 16:28 Güncelleme: 27.08.2024 - 16:29
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        Bursa'da orman yangını
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        Bursa'nın İznik ilçesine bağlı kırsal Mecidiye Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanın ilçe merkezinden de görüldüğü mevkiye Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce ekipler sevk edildi.

        Havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

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        #bursa iznik
        #orman yangını
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