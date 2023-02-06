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Bursa'da okullar tatil mi 7 Şubat Salı? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması!

Bursa'da okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre pek çok il beyaza büründü. Yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken 6 Şubat Pazartesi günü İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde eğitim öğretime ara verildi. Binlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi "Yarın 7 Şubat Salı Bursa'da okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Bursa'da kar tatiline ilişkin son dakika açıklaması...

Giriş: 06.02.2023 - 17:57 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Türkiye'de yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken pek çok ilde eğitime  ara verildi. 6 Şubat Pazartesi Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından 10 ilde eğitim öğretime ara verildi. 6 Şubat günü İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde kar tatili yapan çocukların yüzü güldü. Gözler 7 Şubat Bursa'da kar tatili haberine çevrilirken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. İşte, Yarın Bursa'da okullar tatil mi? sorusunun yanıtı...

  • DEPREM NEDENİYLE OKULLAR TATİL EDİLDİ!

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları söyledi:

    "Bu bağlamda Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibariyle eğitim öğretime iki hafta ara veriyoruz. Yine geriye kalan Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis illerimizde de sadece bir hafta eğitim, öğretime ara vereceğiz. Gelişme durumuna göre, süreç içerisinde tekrar değerlendirip, uzat uzatmayacağınızı da tekrar karar vereceğiz. Kısaca Milli Eğitim Bakanlığı'nda okullarımızla ilgili şu an için anormal bir durum yok. Bakanlık olarak hızlı bir şekilde okullarımızı tekrar eğitim öğretimine hazırlamak için tüm ekibimiz sahada. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada. Hem bütçe hem insan olarak da her türlü destek vermek için arkadaşlarımız seferber oldular. Bu büyük bir acı, birlik, beraberlik zamanı. İnşallah hızlı bir şekilde devletimizin ve hükümetimizin tüm kaynaklarını kullanarak bu yaraları saracağız. Yaralılarımızı enkazdan kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum ve Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

     

  • BURSA'DA 7 ŞUBAT PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Tüm Türkiye’de okullarımızı 13 Şubat’a kadar 1 hafta tatil ediyoruz.” İfadelerini kullandı.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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