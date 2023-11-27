Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bursa'da okullar tatil mi? 27 Kasım 2023 Pazartesi bugün Bursa'da okul var mı ve Valilik açıkladı mı?

        Bursa'da okullar tatil mi? 27 Kasım 2023 bugün Bursa'da kar tatili olacak mı?

        Soğuk havaların etkisini artırması yurt genelinde hayatı olumsuz etkiledi. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında 47 ilimizde turuncu, 29 ilimizde sarı uyarı verildi. Sağanak yağış ve fırtına sonrası bugün Bursa'da okullarda ders işlenip işlenmeyeceği merak konusu oldu. İşte, "27 Kasım bugün Bursa'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı ile Bursa'da okulların durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 01:08 Güncelleme: 27.11.2023 - 01:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Olumsuz hava şartları tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. Bugün ülkemiz genelinde yaşanan fırtına ve sağanak yağışların ardından çok sayıda sel, su baskını ve çatı uçması olayları meydana geldi. Bu bağlamda bugün Bursa'da okulların tatil olup olmayacağı merkak konusu oldu. Peki, bugün Bursa'da okullar tatil mi? İşte, 27 Kasım 2023 Pazartesi Bursa'da okullarda kar tatili ile ilgili detaylar...

        • 2

          BURSA'DA FIRTINA HAYATI FELÇ ETTİ!

          Bursa’da etkili olan fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi. Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi’nde deniz kara ile birleşti. Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü ilçede, fırtına saatte 86 kilometreye ulaştı. Fırtınanın etkisi ile tekneler sürüklenirken, dalgalar adete sahili duvarlarını dövdü. Bazı evler sular altında kalırken, dalgalar tekneleri sürükledi. Jandarma Kurşunlu sahil yolunu trafiğe kapattı. AFAD, BUSKİ, MAK ve Gemlik Belediyesi ekipleri rögar kapaklarını açarak yolda biriken deniz ve sel sularını kanalizasyona gitmesini sağladı. Açılan rögar kapaklarını sürücülerin fark etmesi için çöp tenekeleri ile tedbir alındı. Gemlik’in bazı sokakları ve Kurşunlu’da su basan evleri BUSKİ ve Gemlik Belediyesi ekipleri tahliye etti. Yağmurdan kaynaklı denizin de kahverengi bir hal aldığı ve dev dalgaların oluştuğu görüldü. Ayrıca İnegöl’de de rüzgar saatte 60 kilometreye ulaştı.

        • 3

          BUGÜN BURSA'DA KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

          Uludağ’da hava sıcaklığı -7 derece ölçülürken, kar kalınlığı ise 7 santimetre olarak belirlendi. Bugün hava bulutlu aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimlerde kar yağması bekleniyor. Yağışların 27 Kasım saat 10.00'a kadar devam etmesi bekleniyor. Çarşamba ise kuvvetli yağış beklenirken, hava sıcaklığı pazartesi 1 ila 7 derece, salı güü 2 ila 15 derece, çarşamba 10 ila 18 derece, perşembe günü de 8 ila 15 olması tahmin ediliyor. Ayrıca salı günü de Bursa'da kuvvetli rüzgar etkili olacak.

        • 4

          27 KASIM PAZARTESİ BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

          27 Kasım Pazartesi günü Bursa'da kar tatiline ilişkin henüz bir valilik açıklaması bulunmuyor. Konuya ilişkin son dakika açıklaması geldiğinden haberimizde yer alacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        3. rehine takası tamamlandı
        3. rehine takası tamamlandı
        Aden Körfezi'nde içinde Türk kaptanların olduğu gemi kaçırıldı
        Aden Körfezi'nde içinde Türk kaptanların olduğu gemi kaçırıldı
        Üç puan Tadic'ten!
        Üç puan Tadic'ten!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
        "Üç puan ve soru işaretleri"
        "Üç puan ve soru işaretleri"
        "Bu yazı Sivas maçı bitmeden bitmez!"
        "Bu yazı Sivas maçı bitmeden bitmez!"
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Çalımbay'la 2'de 2
        Çalımbay'la 2'de 2
        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Kartal uçuşa geçti!
        Kartal uçuşa geçti!
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Kocaeli'de de deniz taştı, sahil kesimi su altında kaldı
        Kocaeli'de de deniz taştı, sahil kesimi su altında kaldı
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Hava taksi projeleri son virajda!
        Hava taksi projeleri son virajda!
        Habertürk Anasayfa