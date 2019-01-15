Bursa'da okullar tatil mi?

Bursa'da bugün okullar tatil mi? Sorusunun cevabı belli oldu. Bursa'da etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa Valiliği üç kentte 16 Ocak 2019 tarihinde okulları tatil ilan etti.

BURSA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 16 OCAK 2019 ÇARŞAMBA

Bursa'nın Büyükorhan, Harmancık ve Orhaneli ilçesinde eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Büyükorhan ve Harmancık, Orhaneli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle yarın Büyükorhan merkez ve mahallelerinde okulların tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

BURSA'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Meteroloji'den gelen bilgilere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, öğle saatlerinden itibaren Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında güney yönlerden kuvvetli fırtına, Ege ve Marmara bölgeleri ile zamanla Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden fırtına (60-80 km/saat); İstanbul'un kuzey kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bursa hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri yoğun kar yağışlı 6