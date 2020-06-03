Bursa'da nişanlısını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi

AA

Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık Y.E.A. cezaevinden, avukatı Ali Kil ise Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonundan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, davacı avukatları da salonda hazır bulundu.

Tutuklu sanık Y.E.A, önceki savunmalarını tekrar ederek, olay günü evde nişanlısı Songül Yalçın'ın sebepsiz yere kendisine tokat atıp saldırdığını ve boğuşma sırasında banyoda düştüğünü, burada ayağı kayıp düştüğü için öldüğünü öne sürdü.

Duruşmada söz alan Yalçın'ın ailesinin avukatı Berrin Bayam ise mahkemeye sunulan çeşitli raporlara göre sanığın nişanlısını aldattığını öne sürerek, "Y.E.A'nın, Songül'ü aldattığı kesinleşmiştir. Y.E.A, Songül'ün başına defalarca veya sert bir cisimle vurarak, ölümüne sebep olmuştur. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

- Olay

Bursa'da 8 Temmuz 2019'da, düğünden bir gün önce Songül Yalçın ile nişanlısı Y.E.A. (33) arasında gelinlik almaya gitmeden önce sanığın merkez Osmangazi ilçesindeki evinde tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine sanık, Yalçın'ı darbetmiş, baygınlık geçiren kadını evde bırakıp fatura ödemeye gitmiş, döndüğünde kadının nefes almadığını görerek sağlık ekiplerine haber vermiş, Yalçın kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, apartmanın güvenlik kameralarını incelemeye almış, olay saatlerinde eve girip çıkan tek kişinin Y.E.A. olduğu belirlemişti. Y.E.A, polis ekiplerince arkadaşının evinde yakalanmış, ardından tutuklanmıştı.