Nefes borusuna leblebi kaçan kadın kurtarılamadı

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi, Gülçiçek Sokak´ta meydana geldi. Şenel Alptekin Evinin oturma odasında leblebi yediği sırada birden fenalaştı. Nefes borusuna leblebi kaçan Alptekin bir anda yere düşerek bayıldı.

Şenel Alptekin´in nefes borusuna kaçan leblebiyi çıkaramayan yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Alptekin, İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; Şenel Alptekin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi hastane morga kaldırılan kadın, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.