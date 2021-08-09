Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Bursa'da Harun Günnü'nün (37) kullandığı 10 HG 399 plakalı motosiklet, İstanbul-İzmir Otoyolu Görükle mevkisinde, bariyerlere çarptıktan sonra yola savruldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Harun Günnü'nün cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, motosikletin kaldırılmasının ardından normale döndü.