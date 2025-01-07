Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın
Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Giriş: 07.01.2025 - 19:08 Güncelleme: 07.01.2025 - 19:08
Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi'nde bulunan bir mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenden yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
İş yerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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