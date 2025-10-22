Habertürk
        Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın çıktı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 00:42 Güncelleme: 22.10.2025 - 00:42
        Mobilya imalathanesinde yangın çıktı
        Yangın saat 20.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 29'uncu Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde çıktı.

        Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören işçiler itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

        Yangın sonucu iş yerinde hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

        #HABER
        #Bursa
        #bursa haber
        #yerel haber
        #yangın
