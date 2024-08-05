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        Haberler Gündem Güncel Bursa'da metruk binada yangın | Son dakika haberleri

        Bursa'da metruk binada yangın

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde metruk binada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, bina küle döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 09:39 Güncelleme: 05.08.2024 - 09:39
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          Osmangazi'de Ebu İshak Mahallesi Yeni Cumhuriyet Caddesi'ndeki 2 katlı metruk binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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          Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

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          Yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

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          Soğutma çalışmalarının sürdüğü sırada binanın bir kısmında çökme meydana geldi.

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          Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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