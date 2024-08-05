Bursa'da metruk binada yangın
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde metruk binada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, bina küle döndü.
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Osmangazi'de Ebu İshak Mahallesi Yeni Cumhuriyet Caddesi'ndeki 2 katlı metruk binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
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Yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.
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Soğutma çalışmalarının sürdüğü sırada binanın bir kısmında çökme meydana geldi.
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Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.