Bursa'da mağaradaki kayalıktan düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Deliktaş Mağarası'nı gezdiği sırada çıktığı kayalıktan düşen Ozan Ö. (25),çevredekilerden yardım istemesi üzerine durum itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Yaklaşık 15 metre yükseklikten düşmesi sonucu ayak bileği kırılan ve kayalıklara sürtünme yüzünden vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ozan Ö, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yaklaşık 50 metre sedyeyle taşınan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.