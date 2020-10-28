Bursa'da Kurban Bayramı'nda işlenen cinayetin sanıkları yargılanıyor

AA

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Murathan K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Burak K, Doğuhan K. ile taraf yakınları ve avukatları ise salonda hazır bulundu.

Savunmasını yapan Murathan K, öldürme niyetiyle hareket etmediğini öne sürerek, tahliye talebinde bulundu.

Tanık Burak G, olay günü sanık Burak K. ile araçla seyrederken yolda maktul Doğan Sarıca'yı gördüklerini anlattı.

Araçtan indiklerini belirten tanık, "Burak, Doğan'a, 'Ağabeyimin boynuna bıçak dayamışsın, neden böyle bir şey yaptın? Ben seni severim, sayarım' dedi. Doğan da kendisine, 'Ben de seni severim, sayarım. Seni ilgilendirecek bir durum yok Burak' dedi. Doğan bu sırada Burak'a, 'Ağabeyini de babanı da buradan geçirmeyeceğim' dedi. Burak, 'Abi neden geçirmeyeceksin?' dedi. Daha sonra Doğan'ın yanından ayrılıp araçla Burak'ın babasının bulunduğu büfeye gittik. Bildiklerim bundan ibarettir." diye konuştu.

Mütalaasını veren savcı ise Murathan K. ve Burak K'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet, Doğuhan K'nin ise suça yardım ettiği gerekçesiyle 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Murathan K'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi'nde geçen yıl Kurban Bayramı'nın ilk günü Murathan K. ile Doğan Sarıca tartışmış, ilerleyen saatlerde yeniden karşılaşan ikili arasında bıçaklı kavga çıkmıştı. Kavgada Murathan ve kardeşi Burak K. ile Doğan Sarıca yaralanmıştı. Sarıca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Tutuklanan Murathan K. ile tutuksuz sanıklar Burak ve Doğuhan K. hakkında dava açılmıştı.