Bursa'da Kurban Bayramı'nda işlenen cinayetin sanıkları yargılanıyor

Bursa'da geçen yıl Kurban Bayramı'nda çıkan kavgada bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tutuklu sanıklar Murathan ve Burak Koç ile tutuksuz sanık Doğuhan K. duruşmaya katılmadı.

Sanık avukatları müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına, bazı tanıkların dinlenmesine karar vererek eksik evrakın tamamlanması için duruşmayı erteledi.

- Olay

Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi'nde geçen yıl Kurban Bayramı'nın ilk günü Murathan Koç ile Doğan Sarıca tartışmış, ilerleyen saatlerde karşılaşan ikili arasında bıçaklı kavga çıkmıştı. Kavgada Murathan ve kardeşi Burak Koç ile Doğan Sarıca yaralanmıştı. Sarıca, kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.