05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bursa'da kültür sanat
Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT),"Taş Bademleri" ve "Yalan Makinesi" oyunlarını sanatseverlerle buluşturacak.
Remzi Özçelik'in yazdığı "Taş Bademleri" adlı oyunun yönetmenliğini Berrin Kulya Balkanlar, dekorunu Bekir Beğen, kostümlerini Tuğçe Özdemir, ışık tasarımını Şükrü Kırımoğlu, koreografisini Ömür Uyanık üstleniyor.
Işıl Öztürk Sehlikoğlu, Hatice Sezer, Nejat Orbay Sehlikoğlu, Gizem Türköz'ün aralarında bulunduğu 14 oyuncunun rol aldığı oyunda, düğün günü kocasını kaybeden kadın ile hapishanede oğlunu kaybeden kadının hikayeleri ele alınıyor.
Oyunda ayrıca yıllardır söndüremedikleri kin ve öfkeyle yanıp tutuşan inatçı ve dirençli iki kadını sevgiyle yumuşatmaya çalışan doktor Aziz ve öğretmen Nevin'in hikayesi anlatılıyor.
Oyun, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde bugün ve yarın saat 20.00'de sahnelenecek.
- Yalan Makinesi
Vassiliy Sigaryov'un yazdığı, Hüseyin Mevsim'in Türkçeye çevirdiği ve Murat Ozan'ın yönettiği "Yalan Makinesi" oyununun dekor ve kostüm tasarımını Cenk Oral, ışık tasarımını Ali Karaman ve müziklerini de Cihan Kurtaran yapıyor.
Halil Balkanlar, Berrin Kulya Balkanlar ve Diyar Gönülalçak'ın rol aldığı komedide, "eli maşalı" bir kadın olan Nadya'nın, bezgin ve unutkan kocası Boris'in maaşını sakladığı yeri hatırlaması için gazetede gördüğü ilan üzerine eve hipnozcu çağırmasının ardından gelişen olaylar konu ediliyor.
Oyun bugün ve yarın saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda sunulacak.
Devlet Tiyatrosu, 9 Mart Pazartesi gününden itibaren de "Devlet Tiyatroları 7. Bursa, Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"ne ev sahipliği yapacak.
- Fermanlı Deli Hazretleri
Bursa Şehir Tiyatrosu ise "Fermanlı Deli Hazretleri" oyununu sahneleyecek.
Musahipzade Celal'in yazdığı oyun, Şehir Tiyatrosu'nun usta sanatçılarından Altuğ Görgü'nün yönetmenliğinde sahneye taşındı. Oyunun müziklerini Murat Gedikli, koreografisini Ziver Armağan Açıl, kostüm düzenlemesini Tülay Kale ve dekorunu da Uğur Çakmak gerçekleştiriyor.
Murat Liman, Müge Açıkdüşünenler, Eren Topçak ve Serdar Soyer'in de bulunduğu 18 sanatçının rol aldığı oyunda, Osmanlı döneminde vekilharç katibi olan Musa Efendi'nin, padişahın fermanıyla idam edilmek için asıldığı ağacın ağırlığına dayanamaması sonucu ölümden kurtulması ve şaşkınlığından delirip tımarhaneye düşmesi yansıtılıyor.
Oyun, Tayyare Kültür Merkezi'nde bugün ve yarın saat 20.00'de, 7 Mart Cumartesi günü ise saat 14.00'te sahneye konulacak.
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