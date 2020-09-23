Bursa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 36 kişiye para cezası

AA

İlçe Emniyet Müdürü Memduh Pişik'in de katılımıyla Çarşamba semtinde iş yerlerine ve vatandaşlara yönelik denetim yapıldı.

Tedbirlerle ilgili bilgilendirmede de bulunulan çalışmada, maske takmadıkları görülen 36 kişiye toplam 32 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca denetlenen 2 taksi durağı, bir tekel bayisi, 14 kafe, 2 pastane, 7 kahvehane, 11 restoran ve 6 kuaför dükkanı ile 2 şarküteriden 4'ü hakkında ruhsatsız oldukları gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.