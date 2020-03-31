Bursa'da Kovid-19'a karşı dezenfeksiyon işlemleri sürüyor

AA

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çatalfırın'da başlayıp cadde boyu devam eden çalışmaya, 10 araç, 18 ilaçlama ekipmanı ve 32 personel katıldı.

Caddeye yan yana dizilen 3 araç ile trafiğin işlediği yol dezenfekte edilirken, diğer ekipler de yaya kaldırımları, otobüs durakları, korkuluklar ve alt geçitleri temizledi.

Bunun yanı sıra Zafer Taksi Durağı'nda mobil bir ekip oluşturulurken, kentteki tüm taksi duraklarındaki araçlar buraya getirilip, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kişisel hijyen kadar çevre temizliğinin de büyük önem taşıdığını ifade etti.

Aktaş, süreci en az hasarla atlatmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, Bursalıların genel manada "Evde kal" çağrılarına olumlu yanıt verdiğini kaydetti.